Хуммельс: сказал Рангнику, что его поведение неспортивное

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс прокомментировал конфликт, который у него произошёл со спортивным директором РБ «Лейпциг» Ральфом Рангником.
В матче 2-го раунда Кубка Германии «РБ Лейпциг» — «Бавария» (1:1, 4:5 пен.) арбитр Феликс Цвайер в одном из эпизодов первого тайма сначала назначил пенальти в ворота мюнхенской команды, но затем изменил своё решение и назначил штрафной, что вызвало недовольство со стороны хозяев. В перерыве Рангник вышел на поле и направился к судье, чтобы показать повтор момента на своём телефоне. Помешать Рангнику пытался Хуммельс. В результате Цвайер отправил Рангника на трибуны до конца матча.
«Он не имеет права просто подойти к арбитру и показать ему спорный эпизод. Я не представляю, чтобы это было разрешено, иначе около судей постоянно будут присутствовать представители клубов, показывающие им спорные моменты. Я сказал мистеру Рангнику, что он не должен этого делать, и что его поведение неспортивное. Я оставался относительно спокойным. Это не меня отправили на трибуны», — приводит слова Хуммельса ESPN.