Асенсио: знали, что «Фуэнлабрада» устанет во втором тайме

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио прокомментировал победу над «Фуэнлабрадой» (2:0) в первом матче 1/16 финала Кубка Испании. Асенсио отыграл весь матч и отметился забитым голом, реализовав пенальти на 63-й минуте.
«Я всегда стараюсь использовать то игровое время, которое мне отводится, по-максимуму. Мы знали, что сегодня нам будет нелегко. Соперник сыграл хорошо, но мы знали, что они устанут во втором тайме, и мы воспользовались этим. Мы довольны результатом», — приводит слова Асенсио Marca.
Ответная игра состоится в Мадриде 29 ноября.
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