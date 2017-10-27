Решке: Артуро Видаль настолько нечувствителен к боли, что это нечто невероятное

Бывший технический директор «Баварии» Михаэль Решке, занимающий ныне пост спортивного директора в «Штутгарте», рассказал о полузащитнике мюнхенцев Артуро Видале. Чилийский футболист известен своими бойцовскими качествами, и Решке подтвердил это, проведя аналогию между Видалем и аргентинским хавбеком «Штутгарта» Сантьяго Аскасибаром.
«Видаль настолько нечувствителен к боли, что это нечто невероятное. Он играл с такими травмами, при которых немецкие футболисты на два месяца выбывали бы из строя. Аскасибар пойдёт по стопам Видаля. Он также способен играть с травмами, которые других выбивают из строя. Эти футболисты родились с такими качествами», — цитирует Решке интернет-портал Goal.
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