Ибрагимович: я вернулся, чтобы закончить начатое – выиграть Премьер-лигу

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, который продолжает восстанавливаться после травмы, рассказал о цели, которую преследует в нынешнем сезоне. 18 октября 36-летний футболист приступил к тренировкам с небольшими ограничениями.
«Я вернулся, чтобы закончить то, что начал. В первом моём сезоне мы выиграли три трофея, но конец не был таким, каким я хотел. Моя цель теперь – Премьер-лига. Всё, что я начал в первом сезоне, мы закончим во втором», — цитирует Ибрагимовича Sky Sports.
После девяти туров «Манчестер Юнайтед» занимает в АПЛ 2-е место. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».
Моуринью ожидает, что Ибрагимович вернётся в строй в этом году