Китайский клуб готов заплатить за Иммобиле € 70 млн

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле попал в сферу интересов одного из ведущих китайских клубов. Речь идёт о «Шанхае СИПГ», которым руководит бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш.
Gazzetta dello Sport сообщает, что руководство китайского клуба всерьёз заинтересовано в услугах 27-летнего футболиста и готово в январе заплатить за него € 70 млн. При этом самому Иммобиле был предложен контракт на сумму € 6,5 млн в год, что в два раза больше оклада в «Лацио». Руководство римского клуба свой ответ пока не дало.
В текущем сезоне Чиро Иммобиле в 14 официальных матчах на клубном уровне забил 17 голов.
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