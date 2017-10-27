Манчини: Лунёв чувствует себя хорошо и сыграет с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал о состоянии своих футболистов в преддверии домашнего матча 15-го тура РФПЛ с «Локомотивом». Встреча состоится 29 октября.
«Лунёв чувствует себя хорошо, сыграет с «Локомотивом». Дриусси и Дзюба готовы сыграть, чувствуют себя хорошо. Соперник у нас будет очень сильный, надо будет обязательно выиграть дома. Фанаты — наш 12-й игрок, ожидаю в воскресенье полного стадиона. В этот раз арена будет отапливаться, так что, надеюсь, будет комфортно играть. Паредес очень важен для нас, но и без него мы сможем хорошо выступить», — передаёт слова Манчини корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Паредес не поможет «Зениту» в матче с «Локомотивом» из-за перебора карточек