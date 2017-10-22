Паредес не поможет «Зениту» в матче с «Локомотивом» из-за перебора карточек

В матче 14-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА на своём поле сыграл вничью с «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 0:0.
В составе питерцев с первых минут на поле вышел полузащитник Леандро Паредес. Во втором тайме, на 66-й минуте, он получил жёлтую карточку, которая стала для него четвёртой в нынешнем сезоне РФПЛ. Таким образом, аргентинский футболист из-за автоматической дисквалификации будет вынужден пропустить домашний матч следующего 15-го тура с «Локомотивом», который состоится 29 октября.
Вернблум из-за перебора жёлтых карточек пропустит следующий матч ЦСКА в РФПЛ