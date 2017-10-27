Главный тренер «Спортинга» не заинтересован в работе с «Миланом»

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Жорже Жезуш опроверг информацию о том, что может встать у руля «Милана». Итальянские СМИ писали, что португалец является одним из кандидатов на замену Винченцо Монтелле.
«Меня не волнуют эти слухи. Я сосредоточен на «Спортинге». Думаю о ближайшем матче с «Риу Аве» и затем Лиге чемпионов. Карьера тренера скоротечна, но всё должно происходить естественным образом. Моя цель – стать чемпионом со «Спортингом». Я увлечён футболом и не думаю останавливаться», — цитирует Жезуша Football Italia.
Ранее своё возвращение в «Милан» исключил и наставник «Цзянсу Сунин» Фабио Капелло.
Гаттузо может сменить Монтеллу на посту главного тренера «Милана»