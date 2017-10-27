Монтелла: «Милану», чтобы обыграть «Ювентус», нужно провести идеальный матч

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла поделился ожиданиями от матча 11-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом».
«Милан» постоянно прогрессирует, что позволяет нам играть спокойнее. Когда мяч у нас, футболисты знают, что делать, и это радует. Но против «Ювентуса» мы должны сыграть идеально, тогда сможем рассчитывать на успех. Также понадобится немного удачи. Обе команды завтра будут стремиться выиграть. Надеюсь, что победа останется за нами», — сказал Монтелла на пресс-конференции.
Матч «Милан» — «Ювентус» состоится 28 октября. Начало – в 19:00 мск.
«Милан» готов заплатить «ПСЖ» за Ди Марию € 45 млн