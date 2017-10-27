Экс-игрок «Динамо» хотел бы устроить боксёрский спарринг с Ибрагимовичем

Бывший футболист «Динамо» и капитан сборной Беларуси Сергей Штанюк рассказал, что после завершения карьеры всерьёз увлекся боксом. Штанюк выступал за бело-голубых с 1996 по 2000 год.
«Футболистам бокс не нужен, мы ж не хоккеисты. Махания кулаками у нас не поощряются. Хотя иногда, честно скажу, хотелось. Многие форварды играют грязно и при возможности с удовольствием „случайно“ заряжают тебе в глаз. Или локтем в живот. Был такой форвард сборной Уэльса Крэйг Беллами, который владел этими приёмами просто мастерски. Признаюсь, тогда ещё подумал, что это типичный представитель британского футбола, но когда сам оказался на островах, понял, что там играют хоть и в жёсткий, но всё же не в грязный футбол.
Что касается бокса, то о груше мечтал, будучи игроком московского „Динамо“. И таки купил. Она потом долго пылилась в квартире. Но когда закончил карьеру, наконец-то начал воплощать мечту в жизнь. Занимаюсь боксом с профессиональным тренером уже шесть лет. Оставаясь при этом, конечно, любителем. Никаких планов выхода на профессиональный помост нет, эта затея больше для души.
Но устроить спарринг со Златаном Ибрагимовичем, конечно, было бы интересно. Тем более мы находимся в одной весовой категории. Другое дело, что, будучи действующим футболистом, он не может уделять много времени спортивным единоборствам, так что практики сейчас у меня, думаю, больше», — цитирует Штанюка «Прессбол».