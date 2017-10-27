До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Экс-игрок «Динамо» хотел бы устроить боксёрский спарринг с Ибрагимовичем

27 октября 2017, пятница. 15:37 Футбол

Бывший футболист «Динамо» и капитан сборной Беларуси Сергей Штанюк рассказал, что после завершения карьеры всерьёз увлекся боксом. Штанюк выступал за бело-голубых с 1996 по 2000 год.

«Футболистам бокс не нужен, мы ж не хоккеисты. Махания кулаками у нас не поощряются. Хотя иногда, честно скажу, хотелось. Многие форварды играют грязно и при возможности с удовольствием „случайно“ заряжают тебе в глаз. Или локтем в живот. Был такой форвард сборной Уэльса Крэйг Беллами, который владел этими приёмами просто мастерски. Признаюсь, тогда ещё подумал, что это типичный представитель британского футбола, но когда сам оказался на островах, понял, что там играют хоть и в жёсткий, но всё же не в грязный футбол.

Что касается бокса, то о груше мечтал, будучи игроком московского „Динамо“. И таки купил. Она потом долго пылилась в квартире. Но когда закончил карьеру, наконец-то начал воплощать мечту в жизнь. Занимаюсь боксом с профессиональным тренером уже шесть лет. Оставаясь при этом, конечно, любителем. Никаких планов выхода на профессиональный помост нет, эта затея больше для души.

Но устроить спарринг со Златаном Ибрагимовичем, конечно, было бы интересно. Тем более мы находимся в одной весовой категории. Другое дело, что, будучи действующим футболистом, он не может уделять много времени спортивным единоборствам, так что практики сейчас у меня, думаю, больше», — цитирует Штанюка «Прессбол».

Ибрагимович: я вернулся, чтобы закончить начатое – выиграть Премьер-лигу
Источник: Прессбол Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед ФК Динамо Москва Златан Ибрагимович
Новости. Футбол
27 октября 2017, пятница
15:37 Экс-игрок «Динамо» хотел бы устроить боксёрский спарринг с Ибрагимовичем
15:20 Аллегри: матч с «Миланом» важен, но наиболее важная игра ждёт «Юве» в Лиссабоне
15:09 Кроме Петербурга на проведение матча-открытия ЧЕ-2020 претендуют пять городов
15:07 Форвард «Ювентуса» Пьяца, не игравший с марта, восстановился после травмы
14:32 ФИФА признала победителей Межконтинентального кубка клубными чемпионами мира
14:29 Защитник сборной России Рауш продлил контракт с «Кёльном»
14:22 Коутиньо не сыграет с «Хаддерсфилдом» и может пропустить матч с «Марибором»
14:19 Симонян пожелал участникам турнира среди детей-сирот стать игроками сборных
13:42 На чемпионате мира — 2018 призовые для команд-участниц увеличены до $ 400 млн
13:39 Монтелла: «Милану», чтобы обыграть «Ювентус», нужно провести идеальный матч
13:28 Футболисты «Зенита» рассказали о предпочтениях в еде
13:25 Судья Вилков после матча ЦСКА — «Зенит» получил назначение на игру ФНЛ
13:09 Де Хеа: для «МЮ» важно первым забить гол в матче с «Тоттенхэмом»
13:02 Количество клубов в УПЛ в сезоне-2019/20 может возрасти с 12 до 16
12:49 Тихоновецкий: чтобы попасть в ЛЕ, «Лучу-Энергии» всего-то осталось выиграть КР
12:44 Сборная России разгромила США и вышла в четвертьфинал ЧМ по футболу 7х7
12:31 «Тоттенхэм» подтвердил, что Кейн получил повреждение
12:22 Газинский: «СКА-Хабаровск» заставляет с собой считаться
12:19 Манчини — о благотворительности Ивановича: он делает очень хорошие вещи
12:19 «Зенит» тренируется в полном составе в преддверии матча с «Локомотивом»
12:19 Главный тренер «Спортинга» не заинтересован в работе с «Миланом»
12:03 Манчини: Лунёв чувствует себя хорошо и сыграет с «Локомотивом»
11:57 Хозяин поля в игре «Спартака» и «Крыльев» в 1/4 финала КР определится 31 октября
11:48 «Барселона» не продаст Гомеша дешевле чем за € 30 млн
11:33 «Арсенал» назвал сумму, за которую готов продать Алексиса
11:32 Президента «Лацио» могут дисквалифицировать из-за антисемитского скандала
11:09 Полузащитник «ПСЖ» Пасторе может продолжить карьеру в «Челси»
10:55 Китайский клуб готов заплатить за Иммобиле € 70 млн
10:48 Оланаре: ЦСКА нужно побеждать «Арсенал», надо догонять «Зенит» и «Локомотив»
10:46 Ибрагимович: я вернулся, чтобы закончить начатое – выиграть Премьер-лигу
10:29 Матч «Жирона» — «Реал» могут перенести, если Каталония объявит о независимости
10:07 Испания во время ЧМ-2018 будет базироваться в Краснодаре
10:06 Полузащитник «ПСЖ» Мотта из-за травмы пропустит около двух недель
09:53 Артуро Видаль попал в неприятную историю в мюнхенской дискотеке
09:46 Роша: остаётся играть так, чтобы доказать всем, что я стою своих денег
09:43 Барцальи: многие не полностью разбираются в том, когда использовать VAR
09:28 «Милан» готов заплатить «ПСЖ» за Ди Марию € 45 млн
09:09 Трезеге может стать спортивным директором «Ривер Плейт»
09:01 Президент клуба из Серии D уволил тренера и лично возглавил тренерский штаб
09:00 Глава федерации футбола Каталонии уверен, что «Барселона» останется в Примере
08:41 «Барселона» контактировала с Гризманном
08:21 Вратарь «Гремио» отразил удар по воротам в упор игрока эквадорской «Барселоны»
08:20 Румменигге: «РБ Лейпциг» полезен Бундеслиге
07:48 Дель Боске: в успехах «Валенсии» большая заслуга её главного тренера
07:42 Мерино: в дортмундской «Боруссии» не чувствовал доверия тренера
Все новости RSS
Партнерский контент