Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо не заинтересован в переходе в «ПСЖ». Футболист обратился к своим представителям с просьбой не вести переговоров с парижанами. Об этом сообщает Sport.es.
Ранее появилась информация, что агент бразильца встретился с представителем «ПСЖ». В ходе беседы французская сторона попросила не вести переговоров с «Барселоной», которая ещё летом пыталась приобрести 25-летнего футболиста.
Филиппе Коутиньо знает, что каталонцы по-прежнему заинтересованы в нём, а потому не намерен переходить в «ПСЖ» и хочет дождаться предложения от «Барселоны».
СМИ: «ПСЖ» попросил агента Коутиньо не вести переговоры с «Барселоной»