Клопп: не ясно, сыграет ли Коутиньо с «Хаддерсфилдом», решим после тренировки

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что участие полузащитника Филиппе Коутиньо в матче 10-го тура АПЛ с «Хаддерсфилд Таун» (28 октября) находится под вопросом. Ранее английские СМИ сообщили, что бразилец пропустит встречу из-за проблем с мышцами живота.
«По Коутиньо пока ничего не понятно. Перед игрой с „Тоттенхэмом“ у него были проблемы со спиной, но он их преодолел и смог провести матч. На этой неделе у него появились проблемы с аддуктором. Пока не ясно, сыграет ли он завтра. Мы примем решение после тренировки», — цитирует Клоппа сайт «Ливерпуля».