Фавр: «ПСЖ» был лучше и быстрее, а в игре «Ниццы» что-то не работает

Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр обратил внимание на проблемы команды после поражения от «ПСЖ» (0:3) на старте 11-го тура французской Лиги 1.
«В этом матче мы не показали ничего экстраординарного. Игроки «ПСЖ» были лучше и действовали быстрее. У «Ниццы» уже нет той команды, которая была в прошлом сезоне.
Я говорил, что нам предстоит сложный сезон, поскольку во Франции нет лёгких соперников. Проблема заключается в балансе команды, и над этим нужно работать. Сейчас очень сложный период, мы видим, что в нашей игре что-то не работает», — цитирует специалиста AFP.
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