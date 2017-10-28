Кавани: голы «ПСЖ» в первом тайме позволили играть против «Ниццы» спокойнее

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани, оформивший дубль в ворота «Ниццы» (3:0) в первые полчаса, поделился мнением о победе своей команды в домашней встрече 11-го тура Лиги 1.
«Наша прошлая игра чемпионата с «Марселем» получилась очень непростой, в том матче мы многое могли бы сделать лучше — речь идёт об интенсивности нашей игры, агрессивности и давлении на соперника. Сегодня всё это у нас получилось. В матче с «Ниццей» нам удалось поразить ворота в первом тайме, что позволило нам играть спокойнее и довести матч до победы», — отметил форвард в эфире Canal+.
Дубль Кавани помог «ПСЖ» разгромить «Ниццу»