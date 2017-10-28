Венгер сравнил современный футбол в Англии с Brexit

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер на ежегодной встрече с болельщиками команды сравнил современный футбол в Англии с выходом Великобритании из Евросоюза.
Brexit — выход Великобритании из Европейского союза. Это главная политическая цель консервативной оппозиции и некоторых отдельных лиц в Великобритании. Во время референдума 2016 года за выход Великобритании из Европейского союза высказалось 51,9 % проголосовавших, соответственно за продолжение членства в ЕС выступило 48,1% избирателей.
«Разногласия в целом усиливают мои убеждения. «Арсенал» является значимым клубом. В современном футболе мы потеряли понимание того, что важно, а что – нет. Сейчас самое важное – здесь и сейчас. У нас перед глазами другой аналогичный пример из жизни – Brexit. Он также о том, что есть здесь и сейчас, но куда нас это приведёт? Никто на самом деле не знает как, и никто не объяснил, что произойдёт в будущем.
Кто-то сказал, что 500 лет назад люди мечтали быть святыми, 50 лет назад главной целью было стать героем на войне, а сейчас – стать миллиардером или знаменитостью. Это всё тоже сиюминутно, здесь и сейчас. Что мне нравилось, когда я только приехал в Англию, значимость прошлого была здесь высока. Однако сейчас преобладает значимость настоящего», — цитирует Венгера Daily Express.
68-летний Арсен Венгер работает с «Арсеналом» с 1996 года.