Венгер не исключает, что может расстаться с «Арсеналом» в конце сезона

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщил, что, несмотря на то что в мае он продлил контракт с клубом на два года, руководство лондонцев по итогам нынешнего сезона даст оценку его работе, прежде чем вступить в новый сезон, сообщает The Independent.
«В клубе я уже 21 год и хочу понимать, что руководство думает о моей работе. После чего уже будем решать, как действовать дальше.
Должен признаться, голод до побед и приверженность клубу у меня сейчас сильнее, чем когда-либо. При этом, конечно, когда ты проработал с командой так долго, у всех начинают появляться вопросы. Не волнуйтесь, у меня тоже много вопросов к себе», — сказал 68-летний специалист.
После 9 туров чемпионата Англии «Арсенал» располагается на пятом месте в турнирной таблице.
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