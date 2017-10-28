Моуринью признался, что обеспокоен ситуацией с контрактом Феллайни

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сообщил, что обеспокоен ситуацией с непродлённым контрактом полузащитника команды Маруана Феллайни. Соглашение 29-летнего бельгийского футболиста истекает по окончанию нынешнего сезона, а с января хавбек может свободно вести переговоры с другими клубами о последующем переходе на правах свободного агента.
«Я беспокоюсь не о подходящем к концу контракте Люка Шоу, а о Феллайни, потому что его соглашение истекает уже следующим летом», — приводит слова Моуринью Sky Sports.
Феллайни перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Эвертона» в 2013 году. В нынешнем сезоне он принял участие в семи матчах английской Премьер-лиги и Лиги чемпионов, забив четыре гола.
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