Индзаги: не спал 10 ночей после финала Лиги чемпионов в 2007 году

Бывший нападающий «Милана» Филиппо Индзаги, ныне тренирующий «Венецию», заявил, что лучший гол в своей карьере забил в финале Лиги чемпионов в ворота «Ливерпуля» в 2007 году. Тогда россонери победили со счётом 2:1, а Индзаги стал автором дубля, забив мяч, ставший в итоге победным, на 82-й минуте.
«Лучший гол в моей карьере, безусловно, был в Афинах в матче с „Ливерпулем“. Забить в финале Лиги чемпионов и победить — это мечта нападающего. Поверьте мне, я не спал в течение 10 ночей после этого», — приводит слова Индзаги Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.
Второй гол Индзаги можно посмотреть на канале GugaTV в YouTube.