Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Нигматуллин: Каррера будет пытаться убить двух зайцев сразу

28 октября 2017, суббота. 14:00 Футбол

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 15-го тура российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграют с «Ростовом».

Матч «Ростов» — «Спартак» состоится в Ростове-на-Дону 28 октября, начало — в 19:00 мск.

«Матч будет уже не на Кубок России. С настроем у спартаковцев всё будет в порядке. «Ростов» сейчас непредсказуемая команда. Может победить, может проиграть, но на «Спартак» настроится. Красно-белым по силам победить, нужно догонять группу лидеров, а то будет поздно. Каррера будет пытаться убить двух зайцев сразу. Он не будет расставлять приоритеты между игрой в Ростове и игрой в Испании против «Севильи». Ведь команде Карреры нужно попадать в еврокубки и на следующий сезон, а для этого нужно обыгрывать такие команды, как «Ростов». «Спартак» победит со счётом 2:1», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Боккетти не полетел со «Спартаком» на матч против «Ростова», Ребров — в составе
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Спартак Массимо Каррера Руслан Нигматуллин
Новости. Футбол
28 октября 2017, суббота
14:00 Нигматуллин: Каррера будет пытаться убить двух зайцев сразу
13:56 Голевой пас Аршавина помог «Кайрату» сохранить интригу в чемпионской гонке
13:35 «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: стали известны стартовые составы
13:34 Бубнов: для ЦСКА наступили тяжёлые времена
13:30 Паршивлюк: «Спартак» — перевёрнутая страница моей истории
13:28 Доннарумма рассказал, что ему советует Буффон при встречах
13:12 Тьяго Силва: буду очень рад, если «Милан» обыграет «Ювентус»
13:00 Деменко: «Ростов» будет биться, но «Спартак» есть «Спартак»
12:46 Маскерано не поможет «Барселоне» в матче с «Атлетиком»
12:45 Тарханов: у «Урала» есть один хороший вариант с приобретением форварда
12:20 Панюков: Европа – Европой, но получать по € 1,2 тыс. в месяц не совсем хорошо
12:15 Индзаги: не спал 10 ночей после финала Лиги чемпионов в 2007 году
12:00 Прямая видеотрансляция матча «Алавес» — «Валенсия»
11:54 Экс главный тренер «Челси» может возглавить сборную Азербайджана
11:29 Моуринью признался, что обеспокоен ситуацией с контрактом Феллайни
11:24 Проничев: «Зенит» предлагал новый контракт, но я не видел развития
11:01 Президент «Реала» назвал Зидана наследником Ди Стефано
11:00 Онлайн-турнир по FIFA18 на «Чемпионате» стартует через пять дней
10:49 Ибрагимович: Лукаку облегчает мне работу, он делает то, что должен делать
10:36 Палкин: в украинском футболе «Шахтёру» нет равных
10:18 Кроос: «Реал» уже взял два трофея в этом сезоне, но может выиграть и ещё четыре
10:15 Бенитес: «Ньюкаслу» рано радоваться, подождём до января
10:08 Венгер сравнил современный футбол в Англии с Brexit
09:53 Агент Джаккерини: даже Дибала в «Наполи» почти не играл бы
09:36 Агент: мы с Иммобиле от души посмеялись над слухами о «Челси» и Китае
09:21 Конте: 19-е место в АПЛ не соответствует игре «Борнмута»
09:18 Менди: договорились с Гвардиолой, что я вернусь к полуфинальным матчам ЛЧ
09:01 Эллардайс: британцы в АПЛ считаются тренерами второго сорта
08:20 Капитан «Валенсии» Парехо сбросил более 5 кг после прихода нового тренера
07:05 Фавр: «ПСЖ» был лучше и быстрее, а в игре «Ниццы» что-то не работает
06:29 Озил: отдаю «Арсеналу» всё и оставляю всего себя на поле на благо команды
03:32 Макси Лопес судится с бывшей женой за публикацию номера его телефона в Интернете
03:00 Иньеста пропустит встречу «Барселоны» с «Атлетиком» в Бильбао из-за повреждения
02:40 Почеттино: «Тоттенхэм» способен побеждать и без Кейна
02:24 «Шеффилд Юнайтед» вышел в лидеры Чемпионшипа впервые за 12 лет
01:43 Кавани: голы «ПСЖ» в первом тайме позволили играть против «Ниццы» спокойнее
01:18 Клопп — о Ловрене: никому не пожелаю, чтобы его ошибки разбирались публично
00:59 Беляев: победа тульского «Арсенала» над ЦСКА важна со всех точек зрения
00:57 «Барселона» не намерена высказываться на тему о независимости Каталонии
00:56 Главный тренер «Порту» объяснил, почему Касильяс потерял место в основе
00:48 Чаушич: понимали, что болельщики тульского «Арсенала» ждут победы в матче с ЦСКА
00:24 Конте: Канте по-прежнему не готов играть, надеюсь, он вернётся к матчу с «Ромой»
00:18 Ари — о своём клубе в Бразилии: если это будет убыточная история, то не страшно
00:10 Сборная России сыграет с Коста-Рикой в 1/4 финала чемпионата мира по футболу 7х7
27 октября 2017, пятница
23:58 Ройс может перейти из дортмундской «Боруссии» в «Милан»
Все новости RSS
Партнерский контент