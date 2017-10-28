Нигматуллин: Каррера будет пытаться убить двух зайцев сразу

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 15-го тура российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграют с «Ростовом».
Матч «Ростов» — «Спартак» состоится в Ростове-на-Дону 28 октября, начало — в 19:00 мск.
«Матч будет уже не на Кубок России. С настроем у спартаковцев всё будет в порядке. «Ростов» сейчас непредсказуемая команда. Может победить, может проиграть, но на «Спартак» настроится. Красно-белым по силам победить, нужно догонять группу лидеров, а то будет поздно. Каррера будет пытаться убить двух зайцев сразу. Он не будет расставлять приоритеты между игрой в Ростове и игрой в Испании против «Севильи». Ведь команде Карреры нужно попадать в еврокубки и на следующий сезон, а для этого нужно обыгрывать такие команды, как «Ростов». «Спартак» победит со счётом 2:1», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.