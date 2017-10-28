Конте: некоторые считают, что побеждать легко, но это не так

Главный тренер «Челси» Антонио Конте напомнил, что в своём первом сезоне в лондонском клубе столкнулся с определёнными трудностями, что не помешало ему привести команду к победе в английском чемпионате, а также подчеркнул, что победный путь полон трудностей.
«В начале было сложно, потому что мне пришлось приехать в новую страну, адаптироваться к новому стилю футбола, выучить новый язык, выработать новые привычки, это всё было нелегко. Мне было сложно, и в прошлом сезоне я старался решить эти проблемы, и многие решил. Но не забывайте, что мы стали чемпионами, хотя мало кто мог предсказать это в начале сезона после нашей трансферной кампании.
В прошлом сезоне мы играли замечательно, и теперь нам надо продолжать в том же духе, стараться, работать, решать проблемы, строить что-то важное и стоящее в клубе.
Это нелегко. Некоторые считают, что побеждать легко, но это не так. Спросите победителей, было ли легко, и вы услышите, что это трудный путь, и этот путь надо пройти, многим пожертвовать, много работать, набраться терпения, так что тут много сложностей», — приводит слова Конте официальный сайт «Челси».