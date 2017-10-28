100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Конте: некоторые считают, что побеждать легко, но это не так

28 октября 2017, суббота. 14:46 Футбол

Главный тренер «Челси» Антонио Конте напомнил, что в своём первом сезоне в лондонском клубе столкнулся с определёнными трудностями, что не помешало ему привести команду к победе в английском чемпионате, а также подчеркнул, что победный путь полон трудностей.

«В начале было сложно, потому что мне пришлось приехать в новую страну, адаптироваться к новому стилю футбола, выучить новый язык, выработать новые привычки, это всё было нелегко. Мне было сложно, и в прошлом сезоне я старался решить эти проблемы, и многие решил. Но не забывайте, что мы стали чемпионами, хотя мало кто мог предсказать это в начале сезона после нашей трансферной кампании.

В прошлом сезоне мы играли замечательно, и теперь нам надо продолжать в том же духе, стараться, работать, решать проблемы, строить что-то важное и стоящее в клубе.

Это нелегко. Некоторые считают, что побеждать легко, но это не так. Спросите победителей, было ли легко, и вы услышите, что это трудный путь, и этот путь надо пройти, многим пожертвовать, много работать, набраться терпения, так что тут много сложностей», — приводит слова Конте официальный сайт «Челси».

Конте: если хотите ударить по мне, бейте, но не приплетайте сюда других людей
Источник: Официальный сайт ФК «Челси» Сообщить об ошибке
Теги
Челси Антонио Конте
Новости. Футбол
28 октября 2017, суббота
14:59 Маскерано по окончании сезона хочет продолжить карьеру в США
14:54 «Краснодар» разгромил «СКА-Хабаровск» в молодёжном первенстве, забив семь мячей
14:47 Моуринью: мне хотелось бы приобрести опыт участия на ЧМ или Евро
14:46 Конте: некоторые считают, что побеждать легко, но это не так
14:19 Манчини: хотел бы возглавить сборную Италии до того, как мне исполнится 70 лет
14:17 Фернандес работает по индивидуальной программе в преддверии матча Лиги чемпионов
14:00 Нигматуллин: Каррера будет пытаться убить двух зайцев сразу
13:56 Голевой пас Аршавина помог «Кайрату» сохранить интригу в чемпионской гонке
13:35 «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: стали известны стартовые составы
13:34 Бубнов: для ЦСКА наступили тяжёлые времена
13:30 Паршивлюк: «Спартак» — перевёрнутая страница моей истории
13:28 Доннарумма рассказал, что ему советует Буффон при встречах
13:12 Тьяго Силва: буду очень рад, если «Милан» обыграет «Ювентус»
13:00 Деменко: «Ростов» будет биться, но «Спартак» есть «Спартак»
12:46 Маскерано не поможет «Барселоне» в матче с «Атлетиком»
12:45 Тарханов: у «Урала» есть один хороший вариант с приобретением форварда
12:20 Панюков: Европа – Европой, но получать по € 1,2 тыс. в месяц не совсем хорошо
12:15 Индзаги: не спал 10 ночей после финала Лиги чемпионов в 2007 году
12:00 Прямая видеотрансляция матча «Алавес» — «Валенсия»
11:54 Экс главный тренер «Челси» может возглавить сборную Азербайджана
11:29 Моуринью признался, что обеспокоен ситуацией с контрактом Феллайни
11:24 Проничев: «Зенит» предлагал новый контракт, но я не видел развития
11:01 Президент «Реала» назвал Зидана наследником Ди Стефано
11:00 Онлайн-турнир по FIFA18 на «Чемпионате» стартует через пять дней
10:49 Ибрагимович: Лукаку облегчает мне работу, он делает то, что должен делать
10:36 Палкин: в украинском футболе «Шахтёру» нет равных
10:18 Кроос: «Реал» уже взял два трофея в этом сезоне, но может выиграть и ещё четыре
10:15 Бенитес: «Ньюкаслу» рано радоваться, подождём до января
10:08 Венгер сравнил современный футбол в Англии с Brexit
09:53 Агент Джаккерини: даже Дибала в «Наполи» почти не играл бы
09:36 Агент: мы с Иммобиле от души посмеялись над слухами о «Челси» и Китае
09:21 Конте: 19-е место в АПЛ не соответствует игре «Борнмута»
09:18 Менди: договорились с Гвардиолой, что я вернусь к полуфинальным матчам ЛЧ
09:01 Эллардайс: британцы в АПЛ считаются тренерами второго сорта
08:20 Капитан «Валенсии» Парехо сбросил более 5 кг после прихода нового тренера
07:05 Фавр: «ПСЖ» был лучше и быстрее, а в игре «Ниццы» что-то не работает
06:29 Озил: отдаю «Арсеналу» всё и оставляю всего себя на поле на благо команды
03:32 Макси Лопес судится с бывшей женой за публикацию номера его телефона в Интернете
03:00 Иньеста пропустит встречу «Барселоны» с «Атлетиком» в Бильбао из-за повреждения
02:40 Почеттино: «Тоттенхэм» способен побеждать и без Кейна
02:24 «Шеффилд Юнайтед» вышел в лидеры Чемпионшипа впервые за 12 лет
01:43 Кавани: голы «ПСЖ» в первом тайме позволили играть против «Ниццы» спокойнее
01:18 Клопп — о Ловрене: никому не пожелаю, чтобы его ошибки разбирались публично
00:59 Беляев: победа тульского «Арсенала» над ЦСКА важна со всех точек зрения
00:57 «Барселона» не намерена высказываться на тему о независимости Каталонии
Все новости RSS
Партнерский контент