Защитник «Тоттенхэма»: гол от «МЮ» не просто раздосадовал, а разочаровал

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Бен Дэвис прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:1) в гостевом матче 10-го тура английской Премьер-лиги. Манкунианцы забили победный мяч на 81-й минуте благодаря точному удару Антони Марсьяля.
«Этот пропущенный гол в концовке не просто раздосадовал нас, а разочаровал. Это не похоже на «Тоттенхэм». Мы очень разочарованы, что не смогли доиграть, не пропустив, и не увезли выездное очко. Обычно наша команда не пропускает такие голы. Видимо, мы выключились из игры. Думал, что сумеет доиграть встречу, сохранив свои ворота в неприкосновенности», — приводит слова Дэвиса BBC Sport.
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» благодаря голу Марсьяля