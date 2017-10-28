Прямая видеотрансляция матча «Атлетико М» — «Вильярреал»

«Чемпионат» предоставляет пользователям портала возможность посмотреть в прямом эфире матч десятого тура испанской Примеры «Атлетико М» — «Вильярреал». Встреча состоится в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» сегодня, 28 октября. Главный судья — Альберто Ундиано Мальенко.
В таблице испанского чемпионата «Атлетико М» после девяти туров располагается на 4-й строчке, «Вильярреал» занимает шестое место.
Трансляция матча «Атлетико М» — «Вильярреал» начнётся в 19:30 мск. Видео можно посмотреть в группе телеканала «СИЛА» в социальной сети «ВКонтакте».