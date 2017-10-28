Фассоне: у «Милана» нет финансовых проблем, всё идет по плану

Спортивный директор «Милана» Марко Фассоне опроверг слова бывшего президента «Милана» Сильвио Берлускони, заявившего о финансовых проблемах россонери.
«К счастью, у нас нет финансовых проблем, всё идёт по плану. Мы оптимистично настроены. Люди любят говорить о „Милане“, поэтому мы всегда находимся в центре внимания. Это нормально, если люди просто высказывают свои мнения, но если они начинают приводить цифры, которые не являются правдой, то это нас раздражает», — сказал Фассоне в интервью Mediaset Premium.
Берлускони: у «Милана» уже есть некоторые финансовые проблемы