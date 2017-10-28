«Атлетико» в концовке упустил победу над «Вильярреалом»

«Атлетико» упустил победу над «Вильярреалом» в матче 10-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счётом 1:1.
На исходе часа игры Анхель Корреа вывел мадридскую команду вперёд, однако на 81-й минуте Карлос Бакка сравнял счёт. Российский полузащитник Денис Черышев, выступающий за «Вильярреал», вышел на замену на 76-й минуте.
«Атлетико» набрал 20 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Примеры. «Вильярреал» (17) располагается на пятой строчке.