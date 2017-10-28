Каррера — о проигранном Петковичем единоборстве: всегда нужно искать виновника?

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подвёл итоги матча с «Ростовом» (2:2) в 15-м туре РФПЛ.
«Провели хороший матч. Позволили «Ростову» мало, контролировали игру. Я помнил, что в прошлом году мы тут проиграли. Теперь же сыграли здорово. «Ростов» в первом тайме провёл две быстрые атаки, а во второй половине запомнились два стандарта.
Петкович проиграл борьбу в эпизоде со вторым голом „Ростова“? Всегда нужно искать виновника? Не смотрел повтор, не могу сказать точно.
Не самая лучшая игра на стандартах? Возможно, это и индивидуальные ошибки, но есть и другая причина – не самый высокий рост, проигрываем дуэли на втором этаже», — цитирует Карреру „Советский спорт“.
Каррера: судя по тому, как складывалась игра, «Спартак» потерял два очка