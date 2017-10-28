Кучук: Бухаров ещё не знает своего потенциала

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук после ничьей в матче 15-го тура РФПЛ со «Спартаком» ответил на вопрос об игре Александра Бухарова и Алексея Ионова. Встреча проходила в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и завершилась со счётом 2:2.
«Саша Бухаров провёл 120 минут с «Амкаром», а сегодня тоже отбегал весь матч. Такого никогда не было, он ещё не знает своего потенциала. Команда дожала соперника, благодарен игрокам, что проявили бойцовские качества.
Уверен, Ионов станет сильным игроком, еще прибавит. Болельщики будут гордиться, что он играет за нас. Надо любить свою команду, тем более она только собирается. Игрок к игроку, команда шаг за шагом строится. Он забил, и я рад за него. Алексей проявил самоотверженность и скоростные качества», — цитирует тренера сайт клуба.