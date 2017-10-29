Фонсека: у некоторых игроков ««Шахтёра» был шанс. Наверное, больше его не будет

Главный тренер «Шахтёра» Паулу Фонсека прокомментировал ничью в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги со «Сталь». Встреча проходила в Харькове на стадионе «Металлист» и завершилась со счетом 1:1.
«Встреча была особенной: мы забили ранний гол, но, к сожалению, подумали, что исход ее уже решен. Когда не хватает отдачи и понимания того, что нужно работать все 90 минут, происходит вот так. Это причины ничьей. Нужно уважать абсолютно всех соперников, чтобы побеждать. Сегодня мы этого не показали, что привело к данному результату.
Была недооценка противника. Считаю, ничья это проявила. Когда ты думаешь, что при счете 1:0 уже не должен выдавать свой максимум, в футболе происходит подобным образом. После чего команда, практически не добиравшаяся к нашим воротам, забивает гол. Все это подтверждает недостаток отдачи и серьезности, а также недооценку оппонента. Да, мы остаемся на первом месте, однако я полностью недоволен игрой, которую мы показали. У некоторых ребят появилась возможность выйти — наверное, больше ее у них не будет. Футболисты так ждут этого шанса, просят и кричат о нем, а когда я им его предоставляю — не пользуются. Скорее всего, такой возможности они больше не получат», — приводит слова Фонсеки официальный сайт «Шахтера».