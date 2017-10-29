Защитнику «Альбасете» наложили 10 швов на пенис после столкновения с Зозулей

Защитник «Альбасете» Марьяно Биттоло получил неприятную травму в матче 12-го тура Сегунды с «Уэской» (0:0). В концовке встречи аргентинский футболист неудачно столкнулся с одноклубникомРоманом Зозулей и получил травму в области паха. На 83-й минуте игрока пришлось заменить.
Как сообщает Marca, по окончании встречи Биттоло наложили десять швов на пенис. Отмечается, что защитник вряд ли выбыл из строя надолго, но он некоторое время будет чувствовать дискомфорт.
Видео столкновения Биттоло и Зозули можно посмотреть на сайте Marca.
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