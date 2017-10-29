Вальверде: «Барселона» часто теряла мяч, и в этом заслуга игроков «Атлетика»

Бывший главный тренер «Атлетика», а ныне наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал победу каталонской команды в Бильбао в матче 10-го тура Примеры. Гости из Барселоны сумели добиться успеха со счётом 2:0 в непростом матче, после игры специалист отдал должное футболистам «Атлетика».
«Нам было сложно играть. В первом тайме мы сумели забить, но после перерыва соперники оказывали на нас давление. Мы часто теряли мяч, и в этом заслуга футболистов «Атлетика», которые не позволили нам сыграть в свою игру. У этого «Атлетика» всегда присутствуют импульс и дух, это в традициях команды», — цитирует Вальверде испанское издание Marca.
«Барселона» выиграла в Бильбао у «Атлетика» благодаря голам Месси и Паулиньо