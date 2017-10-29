Ибрагимович и Рохо побывали на поединке Джошуа и Такама в Кардиффе

Футболисты «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович и Маркос Рохо лично посетили вечер бокса в Кардиффе, главным событием которого стал поединок между чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, IBF и IBO Энтони Джошуа и Карлосом Такамом. Игроки манкунианского клуба поддержали Джошуа перед боем и сделали совместные фотографии.
По итогам противостояния Джошуа досрочно победил Такама и сохранил чемпионские титулы. Рефери остановил бой в десятом раунде.
Фото игроков «Манчестер Юнайтед» и Энтони Джошуа можно посмотреть в «твиттере» издания Daily Mail.
Джошуа досрочно победил Такама и сохранил чемпионские титулы