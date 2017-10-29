«Рубин» подарил фанату новые очки после того, как игрок казанцев разбил старые

«Рубин» устроил акцию для своего болельщика, которому один из футболистов команды случайно разбил очки во время матча 14-го тура РФПЛ с «Динамо» (0:0).
Как сообщает пресс-служба казанского клуба, эпизод произошёл в первом тайме, когда кто-то из игроков «Рубин» выносил мяч за пределы поля и тот попал в лицо болельщику клуба Тимуру Ахматгараеву. В результате очки разбились, и он досматривал встречу уже без них.
После матча клуб пригласил Тимура на клубную базу, где голкипер казанцев Сергей Рыжиков вручил ему сертификат на покупку новых очков.
Фотографию можно посмотреть на странице «Рубина» в «Инстаграме».
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