Ди Франческо: я бы не назвал победу «Ромы» над «Болоньей» некрасивой и скучной

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо прокомментировал победу над «Болоньей» в матче 11-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
«Я сказал ребятам сосредоточиться на нашем стиле игры. В трех последних играх мы подали очень много угловых и трижды сыграли на ноль, поэтому я счастлив.
Я бы не назвал нашу победу некрасивой и скучной. Мы создали много моментов и доминировали, но команде противостоял сильный соперник, который создавал проблемы диагональными переводами. «Болонья» вызывала проблемы у всех топ-клубов, но мы сыграли уверенно», — сказал тренер в эфире Mediaset Premium.
«Рома» минимально обыграла «Болонью»