Мальдини: на сегодня «Милан» не достоин места в первой четвёрке

Бывший защитник «Милана» и сборной Италии Паоло Мальдини поделился мнением о неудачном старте россонери в текущем сезоне.
«Милан» сильно обновил команду, и это потребует немного терпения. После стольких изменений результаты не приходят незамедлительно. Сейчас они не достойны места в первой четвёрке, но впереди долгий сезон. Однако стоит признать, что пока другие команды играли лучше и заслужили более высокое место в таблице», — сказал Мальдини в эфире Sky Sport Italia.
После 11 сыгранных матчей «Милан» занимает восьмое место в таблице Серии А.
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