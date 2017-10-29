Клопп: после гола Фирмино со стандарта для меня будто бы наступило Рождество

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал домашнюю победу над «Хаддерсфилд Таун» (3:0) в матче 10-го тура АПЛ.
«Три мяча, три очка, сухой матч. Игра против „Тоттенхэма“ была самой плохой в этом сезоне в нашем исполнении, и этот факт нельзя игнорировать. Но такое может произойти с каждым.
Первый гол в матче против „Хаддерсфилда“ изменил ситуацию, после гола Роберто Фирмино со стандарта для меня будто бы наступило Рождество, третий мяч закрепил ощущения. В общем, сегодня я доволен», — сказал Клопп в эфире BBC Sport.
Конте: «Челси» необходимо быть реалистами и идти шаг за шагом