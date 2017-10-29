Тренер «Жироны»: «Барселона» больше зависит от Месси, чем «Реал» – от Роналду

Главный тренер «Жироны» Пабло Мачин перед домашним матчем 10-го тура испанской Примеры с «Реалом» (29 октября) отреагировал на просьбу журналистов сравнить форварда мадридцев Криштиану Роналду и нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
«Это великолепные футболисты из двух классных команд. Но в „Барселоне“ есть большая зависимость от Месси, чем в «Реале» – от Роналду. Когда Месси не забивает, то по крайней мере делает результативную передачу или начинает голевую атаку.
«Реал» более разнообразен в плане забивания голов. Постараемся остановить их», – цитирует тренера As.
«Атлетико» — «Вильярреал» — 1:1. Видеообзор матча 10-го тура чемпионата Испании