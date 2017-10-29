«Атлетико» — «Вильярреал» — 1:1. Видеообзор матча 10-го тура чемпионата Испании

«Атлетико» упустил победу над «Вильярреалом» в матче 10-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счётом 1:1.
На исходе часа игры Анхель Корреа вывел мадридскую команду вперёд, однако на 81-й минуте Карлос Бакка сравнял счёт. Российский полузащитник Денис Черышев, выступающий за «Вильярреал», вышел на замену на 76-й минуте.
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