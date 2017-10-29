Пюэль: я надеюсь убедить Мареза остаться в «Лестер Сити»

Новый главный тренер «Лестер Сити» Клод Пюэль сообщил, что надеется убедить полузащитника Рияда Мареза остаться в команде.
«Мы планируем играть в красивый футбол и держать мяч, так что я надеюсь убедить Мареза остаться. Недовольство — это нормально для игрока, если он выигрывал титул и играл в Лиге чемпионов, это иногда вызывает разочарование, потому что теперь он знает, что такое высокий уровень.
Моя дверь всегда открыта, важно слушать своих игроков и попытаться объяснить им, что есть возможность изменить ситуацию», — цитирует тренера Sky Sports.
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