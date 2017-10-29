«Амкар» — «Урал» — 1:1. Видеообзор матча

«Амкар» и «Урал» сыграли вничью в матче 15-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Перми на стадионе «Звезда» и завершилась со счётом 1:1. Голами в матче отличились защитник Михаил Сиваков и полузащитник Алексей Евсеев.
«Амкар» набрал 17 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице российского чемпионата. «Урал», имеющий в своём активе 23 балла, вышел на четвёртую позицию, обогнав московский «Спартак» (22).
Видеообзор матча можно посмотреть на официальном сайте российской Премьер-Лиги.
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