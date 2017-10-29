Соперник «Зенита» в ЛЕ «Реал Сосьедад» уступил «Хетафе» в чемпионате Испании

«Реал Сосьедад», соперник «Зенита» в групповом этапе Лиги Европы, проиграл «Хетафе» в матче 10-го тура Примеры. Встреча прошла в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершилась со счётом 2:1.
В дебюте матча Микель Оярсабаль вывел гостей вперёд, однако на 78-й минуте Родригес Анхель сравнял счёт, а спустя семь минут Хорхе Молина реализовал пенальти и принёс хозяевам победу.
«Реал Сосьедад» (14 очков) занимает девятое место в турнирной таблице испанского чемпионата, «Хетафе» (12) располагается на десятой позиции.