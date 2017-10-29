Фернандеш: быть на первом месте в таблице хорошо, но не стоит взлетать на небеса

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш прокомментировал победу над «Зенитом» (3:0) в гостевом матче 15-го тура РФПЛ. После этой встречи «железнодорожники» стали единоличными лидерами первенства.
«Это была сложная игра. В первом тайме «Зенит» был лучше нас: было непросто взломать их оборону. Кроме того, они активно прессинговали. Во втором тайме мы показали себя лучше, создали много моментов.
Ощущать себя на первом месте — это хорошее чувство, но нам не стоит взлетать на небеса. Впереди ещё 15 игр. Сёмин после матча, конечно же, поздравил, но сказал, что нужно думать о следующем матче, потому что этот уже закончился. Надеюсь, что у нас получится продолжать в том же духе.
Заплатят ли нам бонусы за эту победу? Не знаю. Эта победа принесла счастье всем нам, руководству, болельщикам. Это и есть бонус», — сказал Фернандеш в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.