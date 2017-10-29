Гилерме: «Локомотиву» было очень сложно в первом тайме матча с «Зенитом»

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме прокомментировал гостевую победу над «Зенитом» (3:0) в матче 15-го тура российской Премьер-Лиги.
«Играть в первом тайме нам было очень сложно. Считаю, что «Зенит» меньше нас прессинговал, когда мы были с мячом. Нам повезло провести несколько контратак. Хорошо, что, когда у нас были моменты, мы забивали. Не знаю, был ли «Локомотив» сильнее физически, может быть. Считаю, что в первом тайме мы сделали упор на оборону, а соперник давил нас. На второй тайм мы вышли совсем по-другому, было много свободных зон.
Мы приехали с целью играть на победу. Мы все матчи играем на победу. Но играть в Петербурге всегда тяжело. Когда мы увидели, что можно спокойно играть, смогли забить. Конечно, все постоянно смотрят в таблицу, сегодня была важный матч. Здорово, что победили», — передаёт слова Гилерме корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Видео интервью Гилерме можно посмотреть на «Чемпионате».