Митрюшкин пропустил пять голов в матче с «Янг Бойз»

В матче 13-го тура чемпионата Швейцарии «Сьон», за который выступает российский вратарь Антон Митрюшкин, в гостях со счётом 1:5 проиграл лидеру первенства «Янг Бойз».
На 10-й минуте Миралем Сулеймани вывел хозяев вперёд, а на 19-й Рожер Ассале сделал счёт 2:0. На 36-й минуте у гостей один мяч отыграл Пайтим Касами, но ещё до перерыва Жан-Пьер Нсаме забил третий мяч «Янг Бойз». На 60-й минуте Сулеймани оформил дубль, реализовав пенальти. Пятый мяч в ворота Митрюшкина забил Нсаме на 81-й минуте.
В таблице чемпионата «Сьон» располагается на восьмой строчке (участвуют 10 команд).