Прямая видеотрансляция матча «Малага» — «Сельта»

«Чемпионат» предоставляет пользователям портала возможность посмотреть в прямом эфире матч 10-го тура испанской Примеры «Малага» — «Сельта». Встреча состоится в Малаге на стадионе «Ла-Росаледа» сегодня, 29 октября. Главный судья — Сантьяго Хайме Латре.
В таблице испанского чемпионата «Малага» после девяти туров располагается на 20-й строчке, «Сельта» занимает 10-е место.
Трансляция матча «Малага» — «Сельта» начнётся в 22:45 мск. Видео можно посмотреть в группе телеканала «СИЛА» в социальной сети «ВКонтакте».