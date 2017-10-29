«Краснодар» — «СКА-Хабаровск» — 4:1. Видеообзор матча

В матче 15-го тура российской Премьер-Лиги «Краснодар» на своём поле разгромил со счётом 4:1 «СКА-Хабаровск».
«Быки» вышли вперёд на 11-й минуте, когда отличился Виктор Классон. Незадолго до конца первого тайма Фёдор Смолов удвоил преимущество хозяев. Гости отыграли один мяч на 60-й минуте, когда Мирослав Маркович реализовал пенальти. В дальнейшем право на 11-метровый получил «Краснодар», и Смолов на 80-й минуте оформил дубль. Окончательный результат на 89-й минуте установил Вандерсон.
Таким образом, подопечные Игоря Шалимова сумели прервать серию из пяти поражений (четыре в чемпионате России).
В таблице РФПЛ «Краснодар» (24 очка) поднялся на четвёртое место, обойдя «Урал» и «Спартак». «СКА-Хабаровск» (12) занимает 15-ю строчку.
Видеообзор матча доступен на сайте РФПЛ.