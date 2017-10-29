Шалимов: пока мыслей об усилении состава «Краснодара» нет

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после победы подопечных, обыгравших «СКА-Хабаровск» со счётом 4:1 в домашнем матче 15-го тура РФПЛ, ответил на вопрос о трансферах и рассказал о ситуации с травмированными.
«Пока мыслей об усилении нет. Ещё 5 игр до перерыва. У нас есть хорошие игроки в обойме.
Я говорил, что ищу ответ в вопросе травм. Пока его не нашёл. «Кресты» Окриашвили — ну что ты будешь делать. Человек так поставил ногу. Мартынович — мышечная травма. Вот таких повреждений стало намного меньше. Такое бывает, когда играешь два раза в неделю. Страндберг восстанавливается. У него были две тяжёлые операции, одна за другой. Мы его регулярно видим на базе, он приезжает. Когда вернётся в строй, пока не могу сказать", — передаёт слова Шалимова корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.