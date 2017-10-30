Гранквист: в РФПЛ происходят интересные вещи

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист прокомментировал победу над «СКА-Хабаровск» со счётом 4:1 в домашнем матче 15-го тура РФПЛ. Предыдущие четыре матча «Краснодар» проиграл с общим счётом 0:6.
«Мы знали, что до этого играли с сильными командами, с „Зенитом“ и „Локомотивом“, с ЦСКА, конечно, дома могли и зацепить очки. Мы знали, что у нас тяжелое расписание, но сегодня на нас это не давило, просто играли в футбол и были сконцентрированны. Должны были еще больше забивать. Конечно, расстройство было, никто не любит такие серии поражений. Тем не менее, сегодня мы оставили это позади, играли в футбол, но важно не забывать, что это всего лишь один матч, дальше нас ждёт „Тосно“.
Это победа важна с той точки зрения, что серия наконец-то прервалась, с другой стороны, в чемпионате происходят интересные вещи, когда заведомо слабые команды побеждают сильные, как Тула обыграла ЦСКА в этом туре. Соответственно, слабых команд нет, так что сегодняшняя победа важна.
На текущем этапе мы просто стараемся показать свой лучший футбол, выиграть как можно больше игр и потом посмотреть, на каком месте мы окажемся. Чемпионат очень сложный, первый круг закончился, и результат, конечно, неплохой, но могли выступить гораздо лучше», — цитирует игрока Rusfootball.