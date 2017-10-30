Зидан: не вижу разницы в игре «Реала» в Примере и Лиге чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не согласен с мнением о том, что команда в чемпионате Испании играет по-другому, чем в Лиге чемпионов. Французский специалист сказал об этом после выездного матча 10-го тура чемпионата Испании, в котором его подопечные проиграли «Жироне» со счётом 1:2.
«Я не вижу разницы в игре «Реала» в Примере и Лиге чемпионов. «Реал» не играет лениво в национальном первенстве, наоборот. У меня нет такого ощущения. Мы стараемся двигаться вперёд день за днём. Содержание игры команды и желание игроков остаются неизменными», — цитирует Зидана Marca.
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