100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Поругес: с победой над «Реалом» приходит желание вновь выйти на поле

30 октября 2017, понедельник. 07:10 Футбол

Полузащитник «Жироны» Кристиан Португес не скрывал эмоций после домашнего матча 10-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом». Хозяева поля добились победы со счётом 2:1, а сам Португес стал автором гола.

«С такой победой приходит желание вновь выйти на поле. Мы знали, что должны будем сыграть на все сто процентов своих возможностей и показать свою лучшую игру. Мы – команда, и каждый из нас готов отдать жизнь за своего одноклубника. В первом тайме наша команда играла очень достойно, и мы знали, что можем добиться успеха, если продолжим показывать такую же игру. Что же касается моего гола, то не знаю, был ли я в офсайде. Смотрел лишь на мяч и ничего другого не видел», — цитирует Португеса Marca.

Наставник «Жироны»: сказал своим футболистам, что можем победить «Реал»
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
ФК Жирона ФК Реал Мадрид
Новости. Футбол
30 октября 2017, понедельник
07:30 Лёв не намерен становиться главным тренером «Баварии» после ЧМ-2018
07:10 Поругес: с победой над «Реалом» приходит желание вновь выйти на поле
07:10 Хацкевич: пусть Коваль отвечает за свою игру, а не выражает претензии арбитру
07:08 Хамес: отставка Анчелотти? Никто не радуется таким вещам
06:52 Рибери: счастлив, что Хайнкес вновь в «Баварии», он знает, на что я способен
06:27 «Бавария» ищет форварда, чтобы облегчить задачу Левандовскому
06:16 Наставник «Жироны»: сказал своим футболистам, что можем победить «Реал»
06:15 Зидан: не вижу разницы в игре «Реала» в Примере и Лиге чемпионов
06:10 Неизвестные застрелили двух человек во время любительского матча в Мексике
05:02 Конте: у Англии есть отличный шанс создать сильную сборную к следующему ЧМ
04:30 Рейнгольд: Дзюба должен понять, что это была его последняя игра в «Зените»
04:21 А.Давыдов: 3:3 — сказка для фанатов, восстановление под капельницей для тренеров
04:17 Точилин — о Левникове: арбитр РФПЛ не имеет права допускать такие ошибки
04:03 Фанаты «Виллема II» поддержали игрока команды, страдающего от онкологии
03:54 Смолов вышел на второе место по системе «гол+пас» в истории «Краснодара»
03:48 Гранквист вышел на первое место по количеству минут, сыгранных за «Краснодар»
03:38 Форвард «Жироны» Стуани сфотографировался с кумиром детства Зиданом
03:28 СМИ: Неймар недоволен Эмери и жалеет, что перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ»
03:02 Ал. Миранчук: нет эйфории после победы на «Зенитом», «Локо» ещё ничего не сделал
02:50 Начо: будет сложно, но «Реал» может догнать «Барселону», сейчас лишь октябрь
02:09 В Шотландии назначили пенальти после странного фола
01:44 Полузащитник «Зенита-2»: динамовцы пренебрегли правилом фэйр-плей
01:22 В Малави фанат погиб от камня, брошенного ему в голову во время матча
01:13 Михалик: Сёмин, видно, знал что-то. Как он сказал в перерыве, так и получилось
01:04 П. Каннаваро: быстрее ушёл с поля из-за фанатов «Наполи», иначе я бы расплакался
00:58 Петраков: у «Томи» игра как тришкин кафтан: натянешь на голову – ноги мёрзнут
00:53 «Марсель» выиграл у «Лилля» и вышел на четвёртое место в Лиге 1
00:46 Де Лаурентис – о VAR: что ещё они учинят, чтобы остановить «Наполи»?
00:43 В «Твиттере» восхитились финтом футболиста «Болоньи» в матче с «Ромой»
00:40 Иско: «Реал» нельзя списывать со счетов после нашего поражения от «Жироны»
00:38 «Торино» обыграл «Кальяри», прервав серию из 5 матчей без побед в чемпионате
00:36 «Малага» в 10-м туре одержала первую победу в чемпионате Испании
00:26 Вандерсон: насколько игроки «Краснодара» поддерживают Шалимова? Мы в одной лодке
00:17 «Жирона» — «Реал» — 2:1. Видеообзор сенсационного поражения мадридцев
00:15 Лысов: Фарфан — просто зверь, сумасшедшая форма для столь солидного возраста
00:11 Яя Туре: чтобы быть по-настоящему счастливым, мне нужно снова выиграть ЛЧ
00:07 Вратарь «Зенита-2» выразил недовольство временем начала матча с «Динамо» СПб
00:02 Гранквист: в РФПЛ происходят интересные вещи
29 октября 2017, воскресенье
23:54 «Краснодар» — «СКА-Хабаровск» — 4:1. Видеообзор матча
23:52 Верратти перешёл в «ПСЖ» по прямой рекомендации катарского эмира
23:50 Геркус — о разгроме «Зенита»: Денисов сказал, что это пипец и Фарфан – космос
23:38 Маурисио Перейра: езжу на «Хёндэ Солярис», «Порш Кайен» никогда себе не куплю
23:29 Игроков «ПСЖ» пугали во время съёмок о Хэллоуине. Больше всех испугался Мбаппе
23:25 Шалимов: пока мыслей об усилении состава «Краснодара» нет
23:14 В Аргентине футболист упал в обморок во время матча
Все новости RSS
Партнерский контент