Поругес: с победой над «Реалом» приходит желание вновь выйти на поле

Полузащитник «Жироны» Кристиан Португес не скрывал эмоций после домашнего матча 10-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом». Хозяева поля добились победы со счётом 2:1, а сам Португес стал автором гола.
«С такой победой приходит желание вновь выйти на поле. Мы знали, что должны будем сыграть на все сто процентов своих возможностей и показать свою лучшую игру. Мы – команда, и каждый из нас готов отдать жизнь за своего одноклубника. В первом тайме наша команда играла очень достойно, и мы знали, что можем добиться успеха, если продолжим показывать такую же игру. Что же касается моего гола, то не знаю, был ли я в офсайде. Смотрел лишь на мяч и ничего другого не видел», — цитирует Португеса Marca.
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