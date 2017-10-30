Моуринью: понятия не имею, когда вернётся в строй Погба

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о ситуации с травмированными игроками команды. В частности, он признался, что не может назвать точные сроки возвращения в строй полузащитника Поля Погба.
«Понятия не имею, когда вернётся в строй Погба. Я не контролирую процесс его восстановления. Он не тренируется в общей группе, работает индивидуально, а в таких ситуациях я не могу загадывать.
Без Погба мы не выиграли только один матч. Разве два? Тоже неплохо», – приводит слова Моуринью Goal.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Погба вернётся в строй к матчу с «Челси»