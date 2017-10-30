ЦСКА отправился на выездной матч Лиги чемпионов с «Базелем»

Футболисты московского ЦСКА отправились на выездную встречу 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Базелем», сообщает корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко. Матч состоится завтра, 31 октября, в Швейцарии. Начало игры запланировано на 22:45 по московскому времени.
После трёх туров ЦСКА в своей группе с тремя очками занимает третье место, «Базель» располагается на второй позиции, набрав шесть баллов.
В прошлом туре подопечные Виктора Гончаренко дома уступили «Базелю» со счётом 0:2.
Видео с отправлением ЦСКА в Базель можно посмотреть на «Чемпионате».